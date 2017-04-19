20 апреля в истории транспортной отрасли

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20 апреля 2017, 10:11 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 119

События и факты

1932 год. В Ленинграде завод «Промет» освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.

1934 год. Летчикам, спасшим экипаж судна "Челюскин", присвоены первые звание Героя Советского Союза. Первыми Героями Советского Союза стали летчики - спасатели «челюскинцев»: А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. Молоков, Н. П. Каманин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин.

1956 год. Начат серийный выпуск «Москвича-402». Эта модель пришла на смену морально устаревшему и технически отсталому «Москвичу-400». Однако новый автомобиль сохранил от предшественника в слегка модернизированном виде двигатель, КПП и задний редуктор. В остальном же это была совершенно другая машина – современный, более комфортабельный и просторный кузов, радиоприемник, отдельный багажник, открывающийся из салона.

На базе «402-го» выпускались модификации: «Москвич–423» – первый в СССР автомобиль с кузовом «универсал» и «Москвич-410» – полноприводная версия. Но слабый, устаревший 1,2-литровый мотор мощностью всего лишь 35 л.с. стал главной причиной недолгой конвейерной жизни 402-й модели. В 1958 году ей на смену пришел «Москвич-407», который получил обновленный 45-сильный двигатель объемом 1,4 литра. Всего за два года было выпущено около 90 тысяч «Москвичей-402», а «Москвич-407» продержался в производстве до 1963 года (около 360 тысяч экземпляров).

1995 год. В Набережных Челнах выпущен 20-тысячный автомобиль «Ока».

2010 год. Крупнейшим экологическим бедствием обернулся взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Она была построена южнокорейскими специалистами и эксплуатировалась компанией «British Petroleum». 11 из 126 работавших на платформе человек пропали без вести, 17 пострадали от взрыва и вспыхнувшего пожара, а из разрушенной скважины в море стала выливаться нефть. Надежно перекрыть ее удалось только в сентябре.

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