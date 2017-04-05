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РЖД Владивостокский морской торговый порт FESCO

LCL сервис через Владивосток

19 апреля 2017, 16:32 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 305

Подписано соглашение между ВМТП и РЖД Логистикой

Владивостокский морской торговый порт и РЖД Логистика подписали сегодня на ТрансРоссии соглашение о совместном развитии сервиса по перевозке сборных грузов. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора РЖД Логистики Эдуард Алырзаев и заместитель генерального директора по коммерции ВМТП Владислав Ким.

Сервис будет ориентирован на LCL-грузы из стран АТР, предназначенные для получателей в России и странах СНГ и прибывающие морским путем. Для работы со сборными грузами в ВМТП запустил специализированный CFS-склад площадью 9 тыс. кв. м, расположенный в зоне постоянного таможенного контроля. Как пояснили SeaNews в ВМТП, это означает, что не потребуется дополнительных таможенных перемещений, и выгрузить и растаможить груз можно будет в течение суток.

Контейнеры будут поступать напрямую после выгрузки с борта судна на склад, там будут осуществляться операции по растарке-затарке и таможенная очистка, после чего будет производиться отгрузка получателям.

Доставку на морском плече будут осуществлять как FESCO (напомним, на днях компания объявила об открытии LCL-сервиса из Китая через ВМТП), так и другие линии, работающие через ВМТП. РЖД Логистика будет обеспечивать доставку от порта до двери получателя. Мелкие партии получатели, расположенные в регионе, смогут забрать самостоятельно.

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