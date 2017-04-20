Чермет на экспорт

Итоги первых двух месяцев 2017 года

За первые 2 месяца 2017 года российские поставки черных металлов на мировой рынок выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4% — до 6,26 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт черных металлов составил 2,63 млрд долларов — это на 60,9% больше, чем годом ранее.

В том числе объем экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в январе-феврале увеличился на 9,8% и достиг 2,44 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 83,2% и составил 949,3 млн долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам двух месяцев отгрузили 1,4 млн тонн, на 13,7% больше, чем за первые два месяца 2016 года. Доходы от экспорта плоского проката также значительно увеличились — на 85,1%, до 686,4 млн долларов.

Чугуна, по данным ФТС РФ, за отчетный период было экспортировано 523 тыс. тонн (+2,1% к январю-февралю 2016 года) на сумму 159,3 млн долларов (+57,6%).

Вместе с тем объем экспорта ферросплавов снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,4%, составив 113 тыс. тонн. В то же время в деньгах экспорт ферросплавов вырос на 25,3% — до 194,4 млн долларов.