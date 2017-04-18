Крушение сухогруза «Герои Арсенала»

Проведение поисково-спасательных работ затруднено

По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, 19 апреля приблизительно в 03:30 мск в акватории Черного моря в точке с координатами 44-49С, 036-34В за пределами территориальных вод РФ в условиях 4-балльного шторма затонул сухогруз «Герои Арсенала» под флагом Панамы, оператор – компания, зарегистрированная на Маршалловых о-вах. На борту находилось 12 членов экипажа, в том числе, 2 гражданина РФ, 9 граждан Украины, 1 гражданин Грузии. Судно следовало с грузом пшеницы из порта Азов в Турцию.

Судном около 03: 22 мск был подан сигнал бедствия.

По состоянию на 09:00 мск силами экипажа находившегося недалеко от места крушения судна «Волгофлоттанкер – 18» спасен один член экипажа – моторист, Константин Черненко, 1982 г.р., гражданин Украины.

Поисково-спасательные работы, в которых участвует 12 судов, координирует прибывшее к месту ЧП многофункциональное аварийно-спасательное судно Морспасслужбы Росморречфлота «Спасатель Демидов».

Проведение поисково-спасательной операции затрудняют сильное волнение, высота волн 3,5-4 метра, и юго-западный ветер порывами до 20 м/сек. В районе крушения наблюдается поступление нефтесодержащих вод с затонувшего судна.

Решением руководителя Ространснадзора В.Ф. Басаргина создана комиссия по расследованию аварии и установлению ее причин, сообщает Госморречнадзор В состав комиссии включены сотрудники Управления государственного морского и речного надзора центрального аппарата Ространснадзора, сотрудники Южного Управления государственного морского и речного надзора, капитан морского порта Новороссийск, представитель Российского морского регистра судоходства.