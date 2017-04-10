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Суд Израйлит Валерий Соломонович Компания Усть-Луга судебный процесс

Сделали закрытым

19 апреля 2017, 15:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 109

Судебное заседание по делу В.Израйлита

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга сделал закрытым судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Принятое решение мотивировано тем, что на заседании будет озвучена информация, связанная с оперативно-розыскной деятельностью и содержащая государственную тайну.

Напомним, В.Израйлит был заключен под стражу 28 декабря, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Первоначально срок заключения под стражу был определен до 21 января. Затем Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок содержания В.Израйлита под стражей до 21 апреля.

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