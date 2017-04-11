Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
11 апреля 2017
18:41Верхнее строение ЛСП-2 для месторождения им. В.Филановского
7 февраля 2017
14:02Миллионная тонна российской каспийской нефти в КТК
16 января 2017
14:20Россия приступила к сокращению нефтедобычи
12 января 2017
11:07Рекорды КТК
10 января 2017
12:06Роснефть увеличит поставки нефти в Китай
12 декабря 2016
10:40Нефтегазовый экспорт за 10 месяцев 2016
29 августа 2016
10:50Отгрузка нефти в Козьмино приостановлена из-за тайфуна
8 августа 2016
15:47Экспорт нефти вырос, нефтепродуктов – сократился
23 июня 2016
17:27Нефть вернулась в Туапсе
1 апреля 2011
18:27Цены на нефть достигли уровня августа 2008SeaNews Club material
нефть танкер

Танкер «Polar Rock» заменит «Kola Bay»

19 апреля 2017, 14:27 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 94

В качестве плавучего нефтехранилища

Вчера в Кольский залив прибыл приобретенный группой компаний "Новый Поток" (New Stream Group) танкер «Polar Rock». Судно поступит в распоряжение ООО «Коммандит Сервис» и будет использоваться в качестве плавучего нефтехранилища для перевалки нефтепродуктов.

В 2016 году группа компаний «Новый Поток» приобрела долю в ООО «Коммандит Сервис» - нефтеналивном терминале на мысе Мохнаткина Пахта. Терминал построен в 2005 году. Это рейдово-перевалочный комплекс, который включает в себя трехпонтонный тяжелый плавучий причал, рейдовое оборудование (семь специальных якорно-швартовных связей), а также плавучее нефтехранилище – «Kola Bay» (дедвейт 61 тыс. тонн). В настоящее время мощность терминала составляет около 2 млн тонн в год нефтепродуктов, в планах группы увеличить ее до 6 млн тонн в год.

После прохождения всех соответствующих процедур - регистрация под флагом РФ и получение лицензии на осуществление грузовых операций, танкер «Polar Rock» заменит действующее плавучее нефтехранилище «Kola Bay», которое будет направлено на утилизацию. Известно, что танкер «Polar Rock» - дедвейтом 105 274 т, класс «Aframax», был построен в 1996 году и ходил под флагом Либерии, приобретен компанией осенью 2016 года. Судно было переоборудовано в румынском порту Констанца для работы в условиях низких температур Крайнего Севера. Базовым нефтеперерабатывающим активом Группы компаний «Новый Поток» является Антипинский НПЗ, который подключен к магистральным нефтепроводу и имеет мощность 7,2 млн тонн в год с увеличением до 9 млн тонн в год.

По данным SeaNews, ООО «Коммандит Сервис» по итогам 2016 года обработал 1,2 млн тонн нефтепродуктов, что в 2,3 раза больше итогов 2015 года. За январь-март этого года объем перевалки увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 4,8 раза - до 304,7 тыс. тонн.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
19 апреля 2017
15:30Крушение сухогруза «Герои Арсенала»
15:08Сделали закрытым
14:27Танкер «Polar Rock» заменит «Kola Bay»
13:17Доходы от экспорта удобрений сокращаются
12:04Плавучая лаборатория Совкомфлота и МГУ им. Г.И. Невельского
11:40Шанхай и Сингапур увеличили объемы
10:46Южное зерноSeaNews Club material
10:3019 апреля в истории транспортной отрасли
18 апреля 2017
16:53Долг DSME реструктуризируют
15:45Зеленый коридор в Большом порту Санкт-Петербурга
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное