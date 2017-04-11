Танкер «Polar Rock» заменит «Kola Bay»

В качестве плавучего нефтехранилища

Вчера в Кольский залив прибыл приобретенный группой компаний "Новый Поток" (New Stream Group) танкер «Polar Rock». Судно поступит в распоряжение ООО «Коммандит Сервис» и будет использоваться в качестве плавучего нефтехранилища для перевалки нефтепродуктов.

В 2016 году группа компаний «Новый Поток» приобрела долю в ООО «Коммандит Сервис» - нефтеналивном терминале на мысе Мохнаткина Пахта. Терминал построен в 2005 году. Это рейдово-перевалочный комплекс, который включает в себя трехпонтонный тяжелый плавучий причал, рейдовое оборудование (семь специальных якорно-швартовных связей), а также плавучее нефтехранилище – «Kola Bay» (дедвейт 61 тыс. тонн). В настоящее время мощность терминала составляет около 2 млн тонн в год нефтепродуктов, в планах группы увеличить ее до 6 млн тонн в год.

После прохождения всех соответствующих процедур - регистрация под флагом РФ и получение лицензии на осуществление грузовых операций, танкер «Polar Rock» заменит действующее плавучее нефтехранилище «Kola Bay», которое будет направлено на утилизацию. Известно, что танкер «Polar Rock» - дедвейтом 105 274 т, класс «Aframax», был построен в 1996 году и ходил под флагом Либерии, приобретен компанией осенью 2016 года. Судно было переоборудовано в румынском порту Констанца для работы в условиях низких температур Крайнего Севера. Базовым нефтеперерабатывающим активом Группы компаний «Новый Поток» является Антипинский НПЗ, который подключен к магистральным нефтепроводу и имеет мощность 7,2 млн тонн в год с увеличением до 9 млн тонн в год.

По данным SeaNews, ООО «Коммандит Сервис» по итогам 2016 года обработал 1,2 млн тонн нефтепродуктов, что в 2,3 раза больше итогов 2015 года. За январь-март этого года объем перевалки увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 4,8 раза - до 304,7 тыс. тонн.