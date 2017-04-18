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Доходы от экспорта удобрений сокращаются

19 апреля 2017, 13:17 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 108

Итоги января-февраля

За первые два месяца 2017 года российский экспорт азотных удобрений составил почти 1,56 млн тонн, это на 6% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений снизился на 18,3%, до 270,1 млн долларов. Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, упал по сравнению с прошлогодним уровнем более чем в 2 раза, составив 744,5 тыс. тонн. Для сравнения, в 2016 году объем экспорта калийных удобрений по итогам двух месяцев был равен 1,55 млн тонн. Также и в денежном выражении экспорт просел на 63,3% — до 134 млн доларов.

В то же время, российские поставки смешанных удобрений на мировой рынок продолжают расти. За отчетный период их было отгружено 1,54 млн тонн — на 23,1% больше, чем годом ранее. При этом доходы от экспорта ниже показателя 2016 года на 7,3% — в январе-феврале смешанных удобрений экспортировали на сумму 390,2 млн долларов.

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