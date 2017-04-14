Плавучая лаборатория Совкомфлота и МГУ им. Г.И. Невельского

На ледокольном судне снабжения морских платформ

ПАО «Совкомфлот» и Морской государственный университет (МГУ) им. Г.И. Невельского (Владивосток) подписали соглашение об организации совместного проекта «Плавучая лаборатория». Он будет реализован на базе принадлежащего «Совкомфлоту» ледокольного судна снабжения морских платформ «Геннадий Невельской». Соглашение заключено в рамках долгосрочной программы сотрудничества группы СКФ и вуза.

Судно «Геннадий Невельской» станет местом прохождения практики для курсантов МГУ, реализации научно-образовательных программ для аспирантов и молодых ученых университета, стажировки для профессоров и преподавателей вуза. В число задач проекта также входит проведение фундаментальных и прикладных исследований в области электродвижения и особенностей работы судового оборудования в условиях ледового плавания. Тематика научно-технического сотрудничества в рамках «Плавучей лаборатории» будет также включать проектную оптимизацию инновационных решений для эффективной и безопасной эксплуатации судов в замерзающих морях Дальнего Востока и Арктики. При этом судно продолжит без перерывов вести свою основную работу по обслуживанию нефтедобывающих платформ проекта «Сахалин-2».

Церемония подписания соглашения прошла на борту судна и стала центральным звеном торжественных мероприятий, посвященных прибытию «Геннадия Невельского» в район постоянной работы и первому заходу в порт Владивосток. Участие в торжествах приняли первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов, ректор Морского университета Сергей Огай, представители краевых и городских властей, «Русского географического общества». В качестве почетного гостя на церемонию был приглашен праправнук знаменитого адмирала Невельского Александр Кукель-Краевский.

Стоит отметить, что «Геннадий Невельской» – суперсовременное ледокольное судно снабжения морских платформ. Оно построено по заказу группы СКФ для обслуживания трех добывающих платформ компании «Сахалин Энерджи» (проект «Сахалин-2») в Охотском море. Судно вошло в состав флота СКФ в марте 2017 года. Оно работает под государственным флагом Российской Федерации и управляется российским экипажем. Дедвейт судна составляет 3 тыс. тонн. Мощность пропульсивной установки – 13 МВт. Российский морской регистр судоходства присвоил «Геннадию Невельскому» высокий ледовый класс Icebreaker ICE-15.

«Геннадий Невельской» – головное судно серии из четырех судов для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Ожидается, что другие три судна войдут в состав флота СКФ до конца 2017 года и будут также нести имена прославленных российских флотоводцев.