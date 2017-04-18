Шанхай и Сингапур увеличили объемы

Контейнерооборот лидеров в первом квартале 2017

По итогам первого квартала 2017 года контейнерооборот Шанхая вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 9,8%, составив 9,38 млн TEU. Через причалы Сингапура также прошло на 3% больше контейнеров, чем годом ранее — объем обработанных контейнеров за отчетный период достиг 7,61 млн TEU.

В марте Шанхай перевалил 3,43 млн TEU — это почти на треть больше, чем в феврале текущего года и на 14% больше результата марта 2016 года. Контейнерооборот Сингапура в марте составил 2,69 млн TEU, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 17,2% и по сравнению с мартом прошлого года — на 6,9%.