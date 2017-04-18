19 апреля в истории транспортной отрасли

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19 апреля 2017, 10:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 115

События и факты

1850 год. Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами).

1970 год. С главного конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти сошли первые автомобили ВАЗ-2101, которые в народе прозвали «копейкой». За основу был взят Fiat 124, завоевавший звание «Автомобиль года» в 1966 году. Конструкция автомобиля была существенно доработана с учётом советских условий. В общей сложности было сделано более 800 изменений, как итальянской, так и советской сторонами. Основная масса работ по проекту всё же была произведена итальянцами.

Вопреки распространённому мнению, с самого начала «Жигули» собирались целиком из локализованных частей, без поставок деталей с «Фиата». А вот оборудование было итальянское, поэтому штампы и клейма оставались в первое время «фиатовскими». По мере внесения в конструкцию автомобиля изменений и естественного износа оснастки они стали исчезать. Качество изготовления автомобилей ВАЗ, действительно, со временем снижалось.

1998 год. Северного полюса коснулись колеса «Нивы» ВАЗ-2131. Длинная «Нива» приземлилась на полюсе в ходе международной парашютной акции, а оказавшись на льду и освободившись от строп, сразу завелась и двинулась в объезд Северного полюса.

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