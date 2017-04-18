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акции долги Daewoo Shipbuilding

Долг DSME реструктуризируют

18 апреля 2017, 16:53 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 190

За новую схему списания долга проголосуют на днях

Южнокорейский национальный пенсионный фонд (NPS) окончательно утвердил правительственную антикризисную программу по реструктуризации долга Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), сообщает Pulse.

Крупнейший в стране институциональный инвестор в воскресенье провел заседание инвестиционного комитета и решил конвертировать половину облигаций стоимостью 390 млн южнокорейских вон (342 млн долларов) в акции и отодвинуть срок погашения оставшейся половины облигаций на три года. Решение фонда повышает шансы DSME избежать так называемого Pre-packaged Plan, реализация которого проводилась бы через суд, что ускорило бы списание долга и реорганизацию.
В марте финансовые регуляторы и Корейский банк развития, крупнейший держатель акций DSME, предложили новую антикризисную схему для DSME, согласно которой частные держатели акций, а также NPS обменяют долг в 2,9 трлн южнокорейских вон на акции, при этом условии государственные кредиторы вложат в DSME 2,9 трлн вон.

Стоит отметить, что изначально NPS отказывался принимать план реструктуризации долга и требовал от Корейского банка развития обеспечить гарантию на половину долга. Кредитор сначала отклонил требование, но в воскресенье обещал гарантию в 100 млрд вон.

Стоит отметить, что NPS принадлежит 30% облигаций из общего объема 1,35 трлн вон, выпущенного DSME. В том числе Фонд является держателем чуть более 45% облигаций стоимостью 200 млрд вон из выпуска суммарной стоимостью 440 млрд вон, срок погашения которых наступает 21 апреля.

На днях на общем собрании кредиторы должны проголосовать за новую схему реструктуризации долга.

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