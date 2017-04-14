Зеленый коридор в Большом порту Санкт-Петербурга

Экспериментальный проект от Россельхознадзора

В рамках внедрения риск-ориентированного подхода в осуществление государственного ветеринарного контроля в подразделении ПВКП «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» Большого порта, прошел запуск эксперимента «Зеленый коридор». Этот проект проводится Россельхознадзором, он включает категорирование участников внешнеэкономической деятельности с последующим изменением технологической схемы осуществления государственного ветеринарного контроля, направленного на переход от сплошного фактического ветеринарного контроля при выпуске импортированных подконтрольных товаров в обращение к их выборочному фактическому контролю.

Досмотр каждого контейнера на пункте пропуска теперь будет производиться только для компаний, с деятельностью которых связан наивысший уровень риска. Для остальных участников ВЭД контроль станет выборочным, при этом процент досматриваемых контейнеров тем меньше, чем меньше уровень риска.

Как сообщили SeaNews в Управлении Россельхознадзора по СПб и ЛО, инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже оформляют грузы в рамках “Зеленого коридора”. Стоит отметить, что в ходе эксперимента оформляются только партии рыбы и морепродуктов.

Также на практике была рассмотрена возможность предварительного принятия решения о проведении ветеринарного контроля без досмотра груза.