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ТрансРоссия выставка

Открытие ТрансРоссии 2017

18 апреля 2017, 15:03 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 498

Фотоотчет

В торжественной церемонии открытия в этом году принимали участие заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного Совета РФ Александр Юрчик, заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов, государственный секретарь министерства сообщения Латвийской Республики Каспарс Озолиньш, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в РФ Ремедиюс Матузас, председатель Экономической комиссии парламента Эстонии Айвар Кокк, советник президента РЖД, генеральный секретарь Координационного совета по транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Петр Баскаков, генеральный директор Управляющей компании «Дело» Андрей Бубнов, президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Валерий Алисейчик, президент Гильдии экспедиторов России Семен Резер, заместитель генерального директора компании ITE, организатора выставки, Сергей Горский.

ТрансРоссия проводится уже 22-й год, отметил, открывая выставку, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул. «Выставка повзрослела – количество участников выросло в два раза, количество посетителей – в два с половиной раза, количество выставочных площадей – более чем в три с половиной раза. Это говорит о том, что выставка востребована среди профессионалов, здесь можно не только воочию посмотреть и потрогать, чем живет транспортная отрасль – не только России, но и наших ближних и дальних соседей, но и поучаствовать в дискуссиях».

«Мы только что закончили пленарную сессию, где обсудили стратегические подход к отраслевому развитию, – рассказал Н.Асаул. – Впереди – тематические дискуссии. Это действительно площадка, где профессионалы вырабатывают дальнейшие подходы к взаимодействию и развитию отрасли». Замминистра пожелал участникам ТрансРоссии успехов, новых деловых контактов и новых контрактов.

Говоря о том, какое значение придается транспортной отрасли на государственном уровне, заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного Совета РФ Александр Юрчик напомнил, что из шести проведенных в 2016 году Государственных советов три были посвящены транспортным вопросам. «Одна из основных целей государственной политики – добиваться, чтобы такой важный сегмент экономики», – подчеркнул он.
Генеральный директор Управляющей компании «Дело» Андрей Бубнов сравнил транспортную отрасль с барометром экономики. «Судя по количеству участников и по живому интересу к мероприятию, погода в российской экономике налаживается», – сказал он.

Выставка официально открыта, впереди – три дня работы, встреч и общения.

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