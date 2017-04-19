Экспорт лесопродукции

Таможенная статистика за январь-февраль

По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-феврале 2017 года составил 2,92 млн кубометров — на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 13,2% — до 222,8 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 21,7% больше, чем годом ранее — их объем достиг 2,34 млн тонн. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов также увеличились по сравнению с январем-февралем прошлого года на 28,4%, составив 483,6 млн долларов.

Клееной фанеры за первые два месяца 2017 года было экспортировано 375 тыс. кубометров, на 3,8% больше, чем в 2016 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 12,4% — до 153,6 млн долларов.

В то же время, поставки древесной целлюлозы из России на мировой рынок в январе-феврале снизились на 11,9% и составили 302,1 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы сократился на 9,7% до 139,1 млн долларов.

Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 180,3 тыс. тонн, что на 10,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Также и в стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился на 18,2% — за первые 2 месяца года ее вывезли на сумму 74,7 млн долларов.