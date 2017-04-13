Первое судно типа OCV на СПГ

Оборудует Wärtsilä

Wärtsilä оборудует двигателями и другими силовыми установками судно многоцелевого оффшорного использования (OCV), строящегося на верфях Cosco в Китае. Судно «Orion» длиной 210 метров принадлежит бельгийскому оператору Dredging International (DEME). Это первое судно такого типа, которое будет работать на СПГ. В дополнение к двухтопливным двигателям Wärtsilä также обеспечит «Orion» интегрированной системой управления подачей газа LNGPac.

Заказы были сделаны в четвертом квартале 2016 года и в феврале этого года. Оборудование Wärtsilä планируется доставить на верфи во второй половине этого года. Сдача в эксплуатацию судна ожидается в 2018 году. Оно будет задействовано на операциях, связанных с установкой ветряных электростанций.