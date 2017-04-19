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Контейнерные лидеры Финляндии

18 апреля 2017, 13:01 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 509

За первый квартал оборот вырос на 4%

По итогам первого квартала 2017 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил почти 363,2 тыс.
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