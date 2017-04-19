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Происшествия Азов

Происшествие в порту Азов

18 апреля 2017, 12:15 / SeaNews / Рейтинг: 307

Отказ рулевого устройства у теплохода

По данным ГМСКЦ,  сегодня в  07.10 получено донесение ИГПК порта Азов о происшествии в морском порту Азов о том, что в 03.30 на акватории морского порта Азов, при прохождении  рейда № 1 произошел отказ рулевого устройства у теплохода «М. Андреев» с грузом пшеница (флаг Россия, судовладелец  ОАО «Донречфлот»). В результате произошло касание с носовой частью левого борта теплохода «Aleksandr Lebed» (флаг Панама, судовладелец «Saluta Shipping Limited»), стоящего на рейде, и касание кормовой частью с бульбой теплохода «Русич-2» (флаг Россия, судовладелец ПАО «СЗП»), стоящего у причала № 5.

Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Повреждения уточняются. 

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