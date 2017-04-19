Происшествия Азов Происшествие в порту Азов 18 апреля 2017, 12:15 / SeaNews / Рейтинг: 307 Отказ рулевого устройства у теплохода По данным ГМСКЦ, сегодня в 07.10 получено донесение ИГПК порта Азов о происшествии в морском порту Азов о том, что в 03.30 на акватории морского порта Азов, при прохождении рейда № 1 произошел отказ рулевого устройства у теплохода «М. Андреев» с грузом пшеница (флаг Россия, судовладелец ОАО «Донречфлот»). В результате произошло касание с носовой частью левого борта теплохода «Aleksandr Lebed» (флаг Панама, судовладелец «Saluta Shipping Limited»), стоящего на рейде, и касание кормовой частью с бульбой теплохода «Русич-2» (флаг Россия, судовладелец ПАО «СЗП»), стоящего у причала № 5. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Повреждения уточняются. Оцените статью: 0