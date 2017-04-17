Новороссийский морской торговый порт акции дивиденды НМТП выплатит дивиденды 18 апреля 2017, 11:39 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 217 На общую сумму порядка 25 млрд рублей Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды. Согласно сообщению общества, полученная прибыль в 2016 году в размере порядка 40,7 млрд рублей распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов 24,994 млрд рублей, в том числе с учетом начисленных дивидендов за 1 квартал 2016 года более 1 млрд рублей, за 1 полугодие этого же года – 8,99 млрд рублей и по итогам 2016 года направить на выплату дивидендов 15 млрд рублей. Размер дивидендов на одну акцию определен в сумме 0.779 рубля. Совет директоров ПАО «НМТП» установил дату проведения годового общего собрания акционеров - 18 мая 2017 года. Оцените статью: 0