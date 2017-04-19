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Угля отгрузили на уровне прошлого года

18 апреля 2017, 10:48 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 286

Доходы от экспорта выросли

По итогам первых двух месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля остался на уровне прошлого года, составив 21,89 млн тонн. При этом доходы от экспорта существенно возросли — на 37,5% и достигли 1,6 млрд долларов.

Кокса и полукокса в январе-феврале вывезли 641,5 тыс. тонн — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился еще значительнее — в 3,3 раза, до 105,1 млн долларов.

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