Про контейнеровозы на СПГ для Containerships

Заложен киль первого и начата резка стали для второго

7 апреля на верфи Wenchong в Гуанчжоу состоялась церемония начала резки стали для второго контейнеровоза Containerships, который буде работать на сжиженном природном газе. В тот же день был заложен киль первого судна.

В церемонии принимали участие члены Правления, совладельцы компании Мимми Нордстром, Харри Нордстром и Киммо Нордстром, CEO Кари-Пекка Лааксонен и Sea Operations Director Пекка Ярнефельт.

Строительство первого судна началось в декабре 2016 года, второго – в марте этого года, летом 2017 запланирована резка стали для еще двух контейнеровозов. Первое судно должно войти в состав флота Containerships 2018 году.

Инвестиции Containerships в создание логистической цепочки, строящейся на использовании СПГ, составляют свыше 150 млн евро. Напомним, недавно компания получила гранты от Евросоюза и Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) на строительство судов, развитие европейской сети СПГ-терминалов и реализацию экологической стратегии.