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18 апреля в истории транспортной отрасли

18 апреля 2017, 09:36 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 58

События и факты

1853 год. Введена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Танна, 36 км).

1882 год. В Германии между Готтлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом заключен договор, определявший их взаимоотношения. В §1 говорилось: «Господин Майбах занимает у господина Даймлера в Каннштате должность инженера и конструктора для разработки и практического воплощения различных проектов и идей по отраслям машиностроения, которые господин Даймлер будет поручать ему, а также, смотря по обстоятельствам, и другие технические и коммерческие работы».

1934 год. Представлен Citroen 7CV Traction Avant, который вызвал настоящий фурор. Передний привод, цельнометаллический кузов, независимая торсионная подвеска всех колес, аэродинамичный дизайн – решения для того времени не новые, но впервые совмещенные в одном автомобиле. Для демонстрации прочности цельного кузова был проведен специальный краш-тест: 7CV на скорости около 30 км/ч столкнули с обрыва высотой 8 метров. Машина ударилась о землю, перевернулась через крышу и встала обратно на колеса. После удара все двери автомобиля легко открылись.

Выпуск Traction Avant продолжался до 1957 года, причем в техническом плане он и в то время опережал многих современников. Устарел только дизайн. Всего было выпущено 760 тысяч экземпляров.

1967 год.  Беспосадочный перелёт Москва—Токио. Начало регулярного воздушного сообщения между столицами СССР и Японии.

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