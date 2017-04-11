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Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2017

17 апреля 2017, 17:20 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 348

В Роттердаме подешевел газойль, а в Пусане — мазуты

На 16 неделе года в Роттердаме и Пусане снизилась стоимость на отдельныевиды бункерного топлива.
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