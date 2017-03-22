Самый большой контейнеровоз на НМТП

Шеститысячник Maersk в Новороссийске

11-13 апреля у 2017 на 18 причале НМТП был принят рекордный по размерам контейнеровоз компании Maersk Line. Судно «Maersk Kiel» класса Post-Panamax вместимостью 6674 TEU введено на сервис МЕ3, который соединяет Новороссийск с портами Индии и Ближнего Востока.

Как рассказали SeaNews в региональном офисе Maersk Line в Восточной Европе Maersk Line, в ближайшее время планируется разместить на сервисе МЕ3 еще нескольких судов этого класса. Увеличение тоннажа производится одновременно с изменениями в расписании и расширением количества портов захода, отметили в компании.

Сервис МЕ3 – еженедельный, он работает в ротации: Джебель-Али – Пипавав – Хазира – Джавахарлал Неру – Джебель-Али – Салала – Порт-Саид – Дамьетта – Мерсин – Измит – Амбарли – Новороссийск – Измит – Амбарли – Искендерун – Порт-Саид Порт-Саид – Джидда – Салала – Джебель-Али – Пипавав – Хазира – Джавахарлал Неру. В Новороссийске судозаходы осуществляются на терминал НМТП. Всего на сервисе задействовано 7 контейнеровозов.