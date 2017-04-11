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Смена генерального в Русской тройке

17 апреля 2017, 14:41 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 325

Совет директоров назначил и.о.

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Русская тройка» назначен Артем Воблов. Полномочия Сергея Лёвина, возглавлявшего компанию с января прошлого года, прекращены в связи с окончанием срока контракта, он покинул компанию. Как сообщили SeaNews в «Русской тройке», соответствующее решение было принято Советом директоров компании 23 марта, А.Воблов назначен и.о. гендиректора с 1 апреля.

А.Воблов – выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, в 2000-2005 годах работал на Московской железной дороге, в 2005-2009 – в «ТрансКонтейнере», в дальнейшем занимал различные должности в ряде коммерческих структур. С января 2016 года работает в должности советника генерального директора АО «Русская тройка».

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