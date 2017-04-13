Бастовали или не работали?

Мнение нашего источника об акции протеста против «Платона»

Наш источник на условиях анонимности поделился своим мнением об акции протеста против повышения тарифа системы «Платон».

Недавно в прессе появилось сообщение, что одна из организаций автоперевозчиков обратилась к региональным союзам с призывом объединиться для проведения переговоров по «Платону». В самом деле, с самого начала выступления автоперевозчиков вызвали вопросы в части организованности и единства мнений о необходимости проводить такую акцию. В частности, протестные действия имели ярко выраженный локальный характер.

Официальные источники заявляли об отсутствии у них оснований говорить о забастовке автоперевозчиков.

Со стороны создавалось впечатление, что выступления носили пассивный характер, и перевозчики не бастовали, а просто решили какое-то время не работать. Единый центр координации действий автоперевозчиков, вероятнее всего, отсутствовал, либо действовал, не проявляя себя.

Было сделано очень много заявлений о необходимости переговоров. Но договариваться с каждым отдельным перевозчиком никто не будет, а роль единого представителя автоперевозчиков никто на себя не взял. Ведь такой представитель должен уметь не только организовать выступления и вести переговоры от лица всех автоперевозчиков, но и иметь достаточно влияния, чтобы организованно прекратить акции после достижении договоренности по спорным моментам.

В конце марта некоторые автоперевозчики открыто заявляли, что они «бастуют». Другие продолжали заключать контракты и выполнять заявки на автоперевозку. С момента начала акции прошло практически три недели. Можно констатировать, что на основных направлениях ситуация с автоперевозками уже не является кризисной. Но на части направлений найти транспорт по-прежнему является очень большой проблемой.