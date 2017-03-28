Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 марта 2017
14:22О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок
19 декабря 2016
15:48Россия задает тон
16 декабря 2016
15:13По плану и в полном объеме
15 декабря 2016
10:50О новых аспектах Таможенного кодекса ЕАЭС
16 сентября 2016
11:01М.Соколов о перевалке с борта на борт
8 сентября 2016
11:34Новый Кодекс и таможенные платежи
7 сентября 2016
10:53Новый Таможенный кодекс с 1 января 2017
30 ноября 2010
15:51Новый главный таможенный законSeaNews Club material
12 апреля 2010
09:36Правительство рассмотрит изменения в договор о Таможенном кодексеSeaNews Club material
Таможенный кодекс Евраз

Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

17 апреля 2017, 13:00 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 205

Страны-участницы приступили к ратификации

На официальном сайте Евразийского экономического союза опубликован Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который подписан главами-государств – членами Евразийского экономического союза, в том числе и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно Договору, новый Таможенный кодекс вступит в силу после уведомления государствами-членами о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, но не ранее 1 июля 2017 года. Как сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, страны-участницы, а  это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, уже приступили к ратификации договора.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан в Петербурге четырьмя странами-членами. Президент Беларуси на церемонии подписания не присутствовал.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
18 апреля 2017
10:48Угля отгрузили на уровне прошлого года
10:15Про контейнеровозы на СПГ для Containerships
09:3618 апреля в истории транспортной отрасли
17 апреля 2017
17:20Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2017SeaNews Club material
16:58Самый большой контейнеровоз на НМТП
14:41Смена генерального в Русской тройке
14:16Бастовали или не работали?
13:00Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
11:23Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2017
10:59ТрансРоссия открывается завтра
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное