Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Страны-участницы приступили к ратификации

На официальном сайте Евразийского экономического союза опубликован Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который подписан главами-государств – членами Евразийского экономического союза, в том числе и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно Договору, новый Таможенный кодекс вступит в силу после уведомления государствами-членами о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, но не ранее 1 июля 2017 года. Как сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, страны-участницы, а это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, уже приступили к ратификации договора.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан в Петербурге четырьмя странами-членами. Президент Беларуси на церемонии подписания не присутствовал.