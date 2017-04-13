Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2017

Выросли ставки на трейде Азия – Европа

На 15 неделе поднялись спотовые ставки на европейском направлении, однако ставки из Китая на Северную Америку продолжили снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли на 3,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,2%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 1,3%, на порты восточного побережья – на 3,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив также снизились по сравнению с уровнем 14 недели на 4,8%, на Австралию и Новую Зеландию — на 2,5%.

В то же время ставки на Южную Америку на прошлой неделе поднялись на 13%.

На внутриазиатском трейде на 15 неделе года ставки из Китая на западные и восточные порты Японии увеличились одинаково на 0,5%. Также выросли ставки на Сингапур — на 9,7%. Ставки на Южную Корею, в то же время, снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,8%

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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