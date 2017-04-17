ТрансРоссия открывается завтра
17 апреля 2017, 10:59 / SeaNews / Рейтинг: 320
Приглашаем посетить стенд SeaNews
18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира. Около 100 компаний – новые участники.
С деловой программой выставки и мероприятиями в ее рамках можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.
Приглашаем посетить стенд SeaNews – павильон 1, зал 1, стенд А703.
Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru можно, указав промо-код: tr17iENRS
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