ТрансРоссия открывается завтра

Приглашаем посетить стенд SeaNews

18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира. Около 100 компаний – новые участники.

С деловой программой выставки и мероприятиями в ее рамках можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

Приглашаем посетить стенд SeaNews – павильон 1, зал 1, стенд А703.