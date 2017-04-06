LCL-сервис из Китая в Россию

Запускает FESCO через ВМТП

FESCO запускает услугу регулярной доставки сборных грузов (LCL) из Китая в Россию через Владивостокский морской торговый порт. Транспортировка сборных грузов будет осуществляться еженедельно на основе действующих сервисов FESCO, сообщили SeaNews в компании.

LCL-сервис ориентирован прежде всего на клиентов, у которых есть потребность в разовых и регулярных отправках небольших коммерческих партий грузов. Технология сервиса предусматривает возможность транспортировки малогабаритных партий различных отправителей в одном контейнере. Стоимость доставки для каждого клиента пропорциональна месту, которое занимает его груз. Это позволяет отправителям небольших партий существенно снизить свои издержки. Минимальный размер груза, принимаемого к отправке, – 50 кг.

Сервис включает транспортировку от склада до склада, доставку морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, таможенное оформление, страхование грузов, хранение, отслеживание контейнеров во время движения.

В перспективе планируется расширить географию предоставления LCL-сервиса на Южную Корею, Японию, страны Юго-Восточной Азии.