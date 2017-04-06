Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
6 апреля 2017
14:04Все о Едином лицевом счете
4 апреля 2017
10:38FESCO меняет ротацию
31 марта 2017
14:09Новый сервис на Владивосток и Восточный
28 марта 2017
13:44Новый сервис Unifeeder
20 февраля 2017
10:11Первый рейс SM Line
15 февраля 2017
11:14Новый сервис новой линии
14 февраля 2017
11:22Новая ротация на средиземноморском сервисе CMA CGM
8 февраля 2017
10:51Новый жд сервис FESCO
12 января 2017
17:09SM Group открыла новую контейнерную линию
26 декабря 2016
12:19Первый груз нового сервиса Chipolbrok
сервис Владивостокский морской торговый порт FESCO LCL

LCL-сервис из Китая в Россию

17 апреля 2017, 10:40 / SeaNews / ИАА SeaNews Рейтинг: 298

Запускает FESCO через ВМТП

FESCO запускает услугу регулярной доставки сборных грузов (LCL) из Китая в Россию через Владивостокский морской торговый порт. Транспортировка сборных грузов будет осуществляться еженедельно на основе действующих сервисов FESCO, сообщили SeaNews в компании.

LCL-сервис ориентирован прежде всего на клиентов, у которых есть потребность в разовых и регулярных отправках небольших коммерческих партий грузов. Технология сервиса предусматривает возможность транспортировки малогабаритных партий различных отправителей в одном контейнере. Стоимость доставки для каждого клиента пропорциональна месту, которое занимает его груз. Это позволяет отправителям небольших партий существенно снизить свои издержки. Минимальный размер груза, принимаемого к отправке, – 50 кг.

Сервис включает транспортировку от склада до склада, доставку морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, таможенное оформление, страхование грузов, хранение, отслеживание контейнеров во время движения.

В перспективе планируется расширить географию предоставления LCL-сервиса на Южную Корею, Японию, страны Юго-Восточной Азии.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
18 апреля 2017
10:48Угля отгрузили на уровне прошлого года
10:15Про контейнеровозы на СПГ для Containerships
09:3618 апреля в истории транспортной отрасли
17 апреля 2017
17:20Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2017SeaNews Club material
16:58Самый большой контейнеровоз на НМТП
14:41Смена генерального в Русской тройке
14:16Бастовали или не работали?
13:00Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
11:23Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2017
10:59ТрансРоссия открывается завтра
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное