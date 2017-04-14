Динамика в преддверии приватизации

Грузооборот НМТП за первый квартал 2017

Государство планирует провести приватизацию 20% Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2017 году на бирже и выручить за пакет около 30 млрд рублей, передает Прайм, ссылаясь на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Пока соответствующие органы готовятся к приватизации, а Минтранс рассчитывает на стратегического инвестора, консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам первого квартала этого года составил чуть более 37,3 млн тонн – больше, чем было перевалено за январь-март прошлого года, на 0,7%.

С точки зрения географии, снижение показывает только суммарный грузооборот по новороссийским терминалам – минус 3,7% до 20,6 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Приморск по итогам отчетного периода нарастил грузооборот на 6,4% – до 16,5 млн тонн. Балтийск (БСК) увеличил грузооборот и в TEU (на 33,1%) и в тоннах (на 20,4%).

Динамика по различным сегментам оборота разноплановая. Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за январь-март 2017 года упал на 0,7%, до 28,6 млн тонн. Снижение отмечено в перевалке нефти – на 0,9% (до 19,6 млн тонн). При этом сокращение произошло за счет уменьшения отгрузок через причалы Новороссийска (-15%, до порядка 7 млн тонн). Объем перевалки нефти в Приморске, напротив, вырос на 9,1% до 12,6 млн тонн.

Совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы упал на 1,4% и составил 8,7 млн тонн. Причем и Приморск, и Новороссийск снизили отгрузки продуктов нефтепереработки на тот же процент – на 1,4%, до 3,9 млн тонн и 4,8 млн тонн соответственно.

Значительно вырос по итогам отчетного периода оборот навалочных грузов – на 20,7%, до 3,9 млн тонн. Рост произошел благодаря увеличению отгрузок зерна. По итогам первого квартала этого года объем перевалки зерновых группой НМТП составил порядка 2,5 млн тонн, что на 48,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост также отмечен в обработке угля – на 32% (до 502 тыс. тонн). По остальным грузам произошло снижение. Перевалка железорудного сырья упала по сравнению с показателем января-марта прошлого года на 16% (до 537 тыс. тонн), химических грузов (серы, удобрения) – на 15,7% (до 250 тыс. тонн). Снизился в сравнении с прошлогодним уровнем оборот сахара-сырца – на 62,8%, до 77 тыс. тонн.

Оборот генеральных грузов по итогам января-марта 2017 года относительно аналогичного уровня прошлого года снизился на 6,2% и составил 3,3 млн тонн. При этом снижение произошло в основном за счет сокращения обработки черных металлов и чугуна, по итогам отчетного периода перевалка этих грузов снизилась – на 7% (до 2,9 млн тонн). Обработка лесных грузов по сравнению с показателем января-марта прошлого года упала на 20,7% (до 85 тыс. тонн), Перевалка цветных металлов за 3 месяца этого года наоборот выросла на 1,3% и составила 281 тыс. тонн. Также вырос, причем значительно, объем скоропорта – на 96,6% (до 34 тыс. тонн.).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.