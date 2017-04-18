17 апреля в истории транспортной отрасли

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17 апреля 2017, 09:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 213

События и факты

1935 год. С конвейера Горьковского автозавода сошел стотысячный автомобиль –  легковой ГАЗ-А. ГАЗ стал первым советским автомобилестроителем, выпустившим 100 000 машин. Причем первые ГАЗ-А были выпущены на заводе, построенном в партнерстве с «Фордом», только в декабре 1932 года.

1937 год. Родился Фердинанд Пих – австрийский промышленник и инженер, живая легенда автомобильного мира. Будучи внуком самого Фердинанда Порше, Фердинанд после окончания учебы он работает на фирме своего деда – занимается проектированием спортивных машин, участвует в гонках. С 1972 года он работает в Audi, где под его руководством разрабатываются революционные модели Quattro и 100. Именно благодаря Пиху имидж Audi  поднялся до уровня Mercedes и BMW. В 1993 году он возглавил Фольксваген и за десяток лет сделал почти невозможное – в несколько раз увеличил объемы продаж и прибыли, выведя концерн на первые роли в мировой автоиндустрии. Он объединил в единый конгломерат Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Lamborghini и Bentley, возродил марку Bugatti. За выдающиеся заслуги в автомобилестроении в 1999 году Фердинанд Пих был удостоен звания «Автомобильный менеджер ХХ века».

1967 год. Московский автомобильный завод имени И.А.Лихачева начал выпуск трехосного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131. Под капотом у него располагался V-образный 8-цилиндровый мотор объемом 6 литров.

1984 год. На разъезде имени Героя Советского Союза Мирошниченко на полтора года ранее установленного срока завершился важный этап строительства Байкало-Амурской магистрали - открылось сквозное движение поездов на участке от Тынды до Комсомольска-на-Амуре протяженностью 1449 км.

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