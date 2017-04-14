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грузооборот Группа Дело

Грузы Дела

14 апреля 2017, 17:44 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 108

Итоги первого квартала

ООО «ДелоПортс», владеющая стивидорными активами Группы компаний «Дело», – контейнерным терминалом НУТЭП, зерновым терминалом КСК и бункерной компанией ТОС – опубликовало операционную отчетность за 3 месяца 2017 года.

Общий грузооборот холдинга составил 1,7 млн тонн. Это больше, чем было перевалено за первые три месяца прошлого года, на 13%.

Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то наибольший рост в процентном отношении отмечен в перевалке зерна (зерновой терминал КСК) – на 15%, до 951 тыс. тонн.

Рост доли груженых контейнеров позволил Делопортс нарастить обработку контейнеризированных грузов на 17%, до 726 тыс. тонн.

По итогам первого квартала этого года НУТЭП перевалил 72 тыс. TEU, на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По данным компании, рекордный объем перевалки контейнеров на терминале был зафиксирован в марте, когда было обработано 31 034 TEU.

По остальным сегментам грузооборота динамика отрицательная. Перевалка генеральных грузов и ро-ро грузов за отчетный период снизилась на 29% (до 36 тыс. тонн) и на 68% (до 8 тыс. тонн) соответственно.

За счет низкой базы в 2016 году бункерная компания ТОС, работающая в порту Новороссийск, увеличила объем продаж в январе-марте 2017 года на 55%, до 14 тыс. тонн.

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