Банки вложат 2,6 млрд долларов в DSME

В обмен на реструктуризацию долга

Южнокорейский национальный пенсионный фонд (NPS), один из главных держателей долга Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), ищет точки соприкосновения с кредиторами судостроительной компании, сообщает Yonhap News Agency. Пенсионный фонд держит третью часть облигаций DSME.

Переговоры проходят на фоне последнего плана реструктуризации долга DSME, который направлен на сохранение компании. План реструктуризации был представлен в конце марта кредиторами DSME – банками Korea Development Bank (KDB) и Export-Import Bank of Korea (KEXIM). Согласно плану, государственные кредиторы вложат 2,9 трлн южнокорейских вон (2,6 млрд долларов) только в обмен на соглашение о реструктуризации долга и при условии, что DSME будет сама активно работать над улучшением своего положения.

Предложенный план предусматривает три ключевых принципа: сначала реструктуризация долга, затем финансовая поддержка, при этом убытки должны распределяться между всеми задействованными сторонами. Если сторонам не удастся договориться о добровольной реструктуризации долга, то с согласия кредиторов DSME будет реализовывать альтернативное решение (так называемый Pre-packaged Plan).

Стоит отметить, что на конец 2016 года у DSME оставалось полученных ранее заказов на строительство 114 судов на сумму 34 млрд долларов. Однако в прошлом году компания получила новых заказов всего на 1,54 млрд долларов вместо ожидавшихся 11,5 млрд долларов.

По оценке аудиторов, по худшему сценарию в ближайшие два года DSME может столкнуться с дефицитом капитала в 5,1 трлн южнокорейских вон.