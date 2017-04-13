Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 апреля 2017
13:08Совкомфлот выплатит дивиденды
4 апреля 2017
11:02Совкомфлот переводит Aframax’ы на газомоторное топливо
29 марта 2017
16:57Первый СПГ-танкер в Сабетте
21 марта 2017
11:30Совкомфлот сократил прибыль
20 марта 2017
15:23Первые в мире Aframax’ы ледового класса
28 февраля 2017
12:27Смена технического менеджмента Умбы
14 февраля 2017
10:22Первый Ямалмакс в Мурманске
10 февраля 2017
13:22Совкомфлот берет в разведку второго
7 февраля 2017
17:16Газовозы для Сибура
2 февраля 2017
13:10Газовозы для Ямала поименно
Совкомфлот танкер

Двигатели для первых Aframax’ов на СПГ

14 апреля 2017, 15:20 / SeaNews / Рейтинг: 104

Поставит Winterthur Gas & Diesel

На первые в мире нефтеналивные танкеры класса Aframax, которые будут работать на сжиженном природном газе, будут поставлены двигатели, разработанные Winterthur Gas & Diesel (WinGD). По информации WinGD, контракт с Совкомфлотом был подписан в марте этого года.

Суда будут оборудованы семицилиндровыми двигателями 7X62DF мощностью 13,8 тыс. кВт на 86 оборотах в минуту, которые могут работать на сжиженном природном газе, мазуте, дистилляте или гибридном топливе.

Двигатель соответствует требованиям IMO Tier III по оксидам азота (NOx) при работе на СПГ и требованиям IMO Tier II на жидком топливе, что позволит судам работать в любом регионе мира, включая зоны ECA.

Строительство танкеров будет осуществляться на верфи Hyundai Heavy Industries в Самхо, двигатели будут построены на заводе HHI в Ульсане.

Напомним, всего будет построено четыре танкера дедвейтом 114 тыс. тонн, ледовый класс – 1A, задействовать их планируется в первую очередь на Балтике и в Северном море.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 апреля 2017
17:44Грузы Дела
16:43Банки вложат 2,6 млрд долларов в DSME
15:20Двигатели для первых Aframax’ов на СПГ
13:28Самый большой в мире контейнеровоз идет в Восточный
13:02Ремонт дорог – за счет Платона
12:32Тонны и TEU Роттердама
11:49Ушли на сломSeaNews Club material
11:21Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
10:32Продуктовый импорт вырос
10:1214 апреля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное