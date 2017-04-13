Двигатели для первых Aframax’ов на СПГ

Поставит Winterthur Gas & Diesel

На первые в мире нефтеналивные танкеры класса Aframax, которые будут работать на сжиженном природном газе, будут поставлены двигатели, разработанные Winterthur Gas & Diesel (WinGD). По информации WinGD, контракт с Совкомфлотом был подписан в марте этого года.

Суда будут оборудованы семицилиндровыми двигателями 7X62DF мощностью 13,8 тыс. кВт на 86 оборотах в минуту, которые могут работать на сжиженном природном газе, мазуте, дистилляте или гибридном топливе.

Двигатель соответствует требованиям IMO Tier III по оксидам азота (NOx) при работе на СПГ и требованиям IMO Tier II на жидком топливе, что позволит судам работать в любом регионе мира, включая зоны ECA.

Строительство танкеров будет осуществляться на верфи Hyundai Heavy Industries в Самхо, двигатели будут построены на заводе HHI в Ульсане.

Напомним, всего будет построено четыре танкера дедвейтом 114 тыс. тонн, ледовый класс – 1A, задействовать их планируется в первую очередь на Балтике и в Северном море.