Самый большой в мире контейнеровоз идет в Восточный

Про Madrid Maersk и другие мегаконтейнеровозы

«Madrid Maersk», самый большой из сданных на сегодняшний день контейнеровозов, по данным AIS, сейчас следует в порт Восточный, предположительно – для бункеровки. Ожидаемое время прихода – поздно вечером 16 апреля.

«Madrid Maersk» – первое судно второго поколения Triple E (так называемые EEE Mark II). Напомним, заказ на строительство на DSME модернизированного проекта Triple-E Maersk разместил в июне 2015 года. В серии 11 контейнеровозов плюс 6 в опционе. Стоимость контракта составила 1,8 млрд долларов. Тогда сообщалось, что сдача предусмотрена в период с апреля 2017 по май 2018 года. Задействовать новые суда планируется на трейде Азия – Европа, где они должны заменить суда меньшей вместимости.

Первое поколение Triple-E имеет вместимость 18 тыс. TEU. О том, что второе поколение будет больше, чем изначально заявленные 19 630 TEU, аналитики заговорили, увидев первые фотографии строящихся судов с верфи. Сам Maersk пока официально о сдаче судна не объявлял и его характеристики не сообщал. По данным источников, вместимость EEE Mark II составляет 20 568 TEU.

До этого пальма первенства была у «MOL Triumph», вместимость которого составляет 20 170 TEU. Следующим самым большим контейнеровозом планеты должен стать первый из 21-тысячников, строящихся на Samsung Heavy Industries для OOCL (на фото ниже). По информации Dynamar, первое судно серии будет называться «OOCL Hong Kong», его вместимость составляет 21 100 TEU.