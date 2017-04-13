Ремонт дорог – за счет Платона

Голосуют перевозчики

Теперь грузоперевозчики сами будут определять самые проблемные участки федеральных дорого. Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли голосование на интернет-сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Голоса владельцев и водителей большегрузов и отмеченные ими участки автоматически будут включаться в «рейтинг» дорог. По результатам голосования средства дорожного фонда, собранные с помощью системы «Платон», будут выделяться на ремонт выбранных федеральных дорог. Таким образом перевозчики смогут контролировать, куда пошли их платежи.

Своим экспертным мнением о проекте поделился Константин Буланьков, в прошлом директор АТП-5 и председатель совета ассоциации «Грузавтотранс»:

- Все эти инициативы появились только после того, как общество подняло этот пласт проблем. По идее, сам исполнитель должен был позаботиться о таком информационном ресурсе – и еще лет десять назад. С моей точки зрения, это полумера, хотя направление правильное. Это не кардинальное решение дорожных проблем, а всего лишь улучшение информирования исполнителя, чтобы он нормально работал на благо общества.

Хотелось бы верить, что поступившие обращения о плохих участках вылились бы в реальные действия по развитию дорог. Было бы неплохо, если будет создан контрольный орган в плане реакции исполнителя на обращения перевозчиков. А если на этом ресурсе появиться и обратная связь исполнителя и общества, было бы замечательно.