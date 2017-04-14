Тонны и TEU Роттердама

Контейнерооборот вырос на 8,8%

Контейнерооборот Роттердама по итогам первого квартала 2017 года вырос на 8,8% до 3,3 млн TEU, сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам. В весовом выражении перевалка грузов в контейнерах увеличилась еще более существенно, на 10,8% до 34,3 млн тонн. При этом фидерные объемы показали рост на 22,4% до 5,9 млн тонн.

Грузопоток ро-ро грузов увеличился на 6,5% до 5,7 млн тонн. Оборот прочих генгрузов вырос на 49,9% до 1,8 млн тонн, главным образом за счет роста перевалки слябов.

Оборот сухогрузов увеличился на 3,6% до 21,7 млн тонн. В том числе перевалка железной руды и металлолома увеличилась на 0,5% до 7,9 млн тонн, угля – на 1,5% до 8 млн тонн, сельхозгрузов – на 14% до 2,9 млн тонн, прочих сухогрузов – на 8,5% до 3 млн тонн.

Перевалка сырой нефти выросла на 2,3% до 26,6 млн тонн, сжиженного природного газа – на 65,6% до 0,2 млн тонн). В то же время, оборот нефтепродуктов сократился на 11,% до 21,7 млн тонн, прочего налива – на 9,2% до 7 млн тонн. Суммарный оборот наливных грузов составил 55,6 млн тонн, на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Суммарный грузооборот порта составил 119,3 млн тонн – на 2% больше, чем в первом квартале 2016 года.