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Ушли на слом

14 апреля 2017, 11:49 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 223

В первом квартале 2017

По итогам первого квартала 2017 года, по данным Dynamar, на слом было продано 83 судна общей вместимостью более 247,5 тыс.
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