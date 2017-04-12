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Продуктовый импорт вырос

14 апреля 2017, 10:32 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 182

Только поставки сахара продолжают падать

В январе-феврале 2017 ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился. Так, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года импорт свежего и мороженого мяса вырос на 1,5% и составил 73,7 тыс. тонн. Поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок увеличились на 10,3% — до 2,6 тыс. тонн.

Также свежего и мороженого мяса птицы за первые два месяца года импортировали на 29,6% больше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы достиг 28,4 тыс. тонн. Импорт свежей и мороженой птицы вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 13,7% до 67,2 тыс. тонн.

Значительно вырос объем импорта молока и сливочного масла. Так, поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-февраля прошлого года на 60,5%, составив 40 тыс. тонн. Сливочного масла было импортировано 17,4 тыс. тонн — на 31,8% больше, чем годом ранее.

Импорт цитрусовых за первые 2 месяца вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 27%, их объем достиг 391,4 тыс. тонн.

Вместе с тем импорт сахара продолжает сокращаться. Так сахара-сырца в феврале было ввезено всего 0,7 тыс. тонн. Таким образом по итогам января-февраля его поставки упали в 49 раз, составив всего 2,9 тыс. тонн, против 143 тыс. тонн, импортированных в 2016 году. Объем импорта белого сахара снизился на 29,9% — до 41 тыс. тонн.

Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-феврале 2017 года увеличились на 9,6% (до 27,4 тыс. тонн) и на 2% (до 23,6 тыс. тонн) соответственно.

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