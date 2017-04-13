14 апреля в истории транспортной отрасли

События и факты

1909 год. Создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — «British Petroleum Company").

1927 год. Первый серийный автомобиль Volvo, получивший название "Jacob", сошел с конвейера в Гетеборге.

У истоков основания этой всемирно известной компании стояли два способных инженера Ассар Габриэльссон (Assar Gabrielsson) и Густаф Ларсон (Gustaf Larson), работавшие тогда в концерне СКФ (SKF) по производству подшипников. Легенда гласит, что однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском ресторане за кружкой пива, эти два молодых человека решили взяться за выпуск автомобилей. Тут же один из них предложил и название «Volvo» – от латинского глагола «volvere», что означает «катиться, вращаться». Этот день в Швеции отмечается как день Якоба, что также определило название будущей модели.

Габриэльсон заинтересовал проектом шведского автомобиля своих боссов из SKF, и получил кредит под создание новой компании для выпуска 1000 автомобилей - 500 с открытым кузовом и 500 с закрытым. Компанию назвали тоже « Volvo».

Автомобиль был оборудован 1,9-литровым 4-цилиндровым двигателем с боковыми клапанами, мощностью 28 л.с. Он был спроектирован по американскому дизайну, имел мощное шасси и независимую подвеску с длинными рессорами спереди и сзади.

1991 год. Взрыв, пожар и крушение танкера “HAVEN” у берегов Генуи привели к экологической катастрофе. Танкер “MT Haven”, загруженный 144000 тоннами (1000000 баррелей) сырой нефти, взорвался, загорелся и затонул у берегов Генуи, Италия. Во время инцидента погибло шесть человек экипажа и в Средиземное море вылилось более 50000 тонн нефти.

1993 год. В ночь с 14 на 15 апреля от взрыва большого трансформатора на заводе двигателей КАМАЗа начался пожар. Он охватил корпус размером 1200 на 300 метров, который полностью сгорел.