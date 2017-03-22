Безработные контейнеровозы

Число простаивающих судов контейнеровозов сократилось, суммарная вместимость – тоже

По состоянию на 3 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. За 2 недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 23 единицы, а их общая вместимость — на 157,3 тыс.