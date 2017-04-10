Финансы Eurogate

Чистая прибыль выросла на 3,3%

По итогам 2016 года выручка Eurogate составила 639,4 млн евро – на 8,1% больше, чем в 2015 году.

Показатель EBITDA увеличился на 3,4% до 153,2 млн евро, операционная прибыль – на 11,6% до 101,7 млн евро. Чистая прибыль выросла на 3,3% и составила 75,9 млн евро.

Капитальные затраты в 2016 году были на 8,1% выше, чем в 2015 году, и составляли 19,05 млн евро.

Напомним, суммарный контейнерооборот всех терминалов группы в 2016 году остался примерно на уровне предыдущего года, увеличившись всего на 0,4% до 14,6 млн TEU.