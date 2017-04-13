Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
Сюрвей Семинар

Коммерческий учет навалочных и наливных грузов

13 апреля 2017, 16:01 / SeaNews / Рейтинг: 133

Семинар 21 апреля в Ленинградской областной торгово-промышленной палате

21 апреля в Ленинградской областной торгово-промышленной палате состоится семинар «Коммерческий учет навалочных и наливных грузов».

С программой и условиями участия можно ознакомиться в файле ниже.

Оцените статью:

0
Файлы к статье:
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
13 апреля 2017
16:27Финансы Eurogate
16:01Коммерческий учет навалочных и наливных грузов
15:09Слияние Leonhardt & Blumberg Reederei и Buss Shipping
14:40Новый СПГ-проект Wartsila и COSCO shipping Heavy Industry
13:08Совкомфлот выплатит дивиденды
12:43Трейдеры пытаются переориентироваться на другие рынкиSeaNews Club material
11:33Апрельский рейтингSeaNews Club material
11:02Экзоскелеты на складе
10:25Грузовой Uber
10:10В Петербурге разрешено плавание яхт и катеров
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное