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Сюрвей Семинар Коммерческий учет навалочных и наливных грузов 13 апреля 2017, 16:01 / SeaNews / Рейтинг: 133 Семинар 21 апреля в Ленинградской областной торгово-промышленной палате 21 апреля в Ленинградской областной торгово-промышленной палате состоится семинар «Коммерческий учет навалочных и наливных грузов». С программой и условиями участия можно ознакомиться в файле ниже. Оцените статью: 0