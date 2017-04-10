Слияние Leonhardt & Blumberg Reederei и Buss Shipping

Флот под управлением объединенной компании составит 55 судов

Немецкие компании Leonhardt & Blumberg Reederei и Buss Shipping заявили о решении объединить бизнес.

Новое совместное предприятие будет называться Leonhardt & Blumberg Shipmanagement. Флот в совместном управлении составит 55 судов с акцентом на сегмент контейнерных перевозок. Средний возраст судов составит 8 лет.

Как отмечается в заявлении Buss Shipping, до завершения сделки компании продолжат работать как отдельные юридические лица.

Leonhardt & Blumberg владеет контейнеровозами типа Handysize. Флот компании насчитывает более 30 судов. Buss Shipping принадлежит 17 судов, еще два новостроя планируется ввести в эксплуатацию в конце 2017 года.