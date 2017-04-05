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Флот СПГ COSCO Wartsila Проект Концепция

Новый СПГ-проект Wartsila и COSCO shipping Heavy Industry

13 апреля 2017, 14:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 143

Модульная концепция СПГ-флота

Wärtsilä и COSCO shipping Heavy Industry Co (CHI) заявили о совместной разработке концепции СПГ-флота.
По информации Wärtsilä, концепция предлагает мировым операторам более эффективную и экономичную структуру флота, которая отвечает действующим и ожидаемым экологическим требованиям в соответствии с правилами классификации.

Флот состоит из четырех судов: буксира-толкача, плавучего хранилища СПГ, плавучей регазификационной установки и плавучей установки по сжижению газа. Буксир при этом обеспечивает мобильность других трех типов судов.
Количество и выбор судов зависит от задачи, поскольку для ее выполнения не всегда необходимы все четыре единицы. Например, для перевозки СПГ возможно использование только буксира и плавучего хранилища. В более сложных проектах, предполагающих, например, и сжижение, и регазификацию, возможно использование всех единиц. Такая модульная структура, считают в  Wärtsilä, идеальна для проектов газовых электростанций с мощностью в диапазоне 50-200 МВт в Юго-Восточной Азии.

Проектирование и техническая разработка в судостроительной части осуществлялись CHI. Wärtsilä отвечала за СПГ-решения, опираясь на свой многолетний опыт разработки и поставки СПГ-систем для различных звеньев в цепочке поставок газа. Предполагается, что суда флота будут оборудованы двухтопливными двигателями и полноповоротными двигателями, системами хранения СПГ, модулями сжижения и регазификации, разгрузочно-погрузочной системы производства Wärtsilä.

Главные преимущества концепции, считают ее разработчики, – это оперативная гибкость и низкие капитальные и операционные расходы. Проект уже получил одобрение в принципе от Lloyd’s Register. Разработка осуществлялась в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в июне 2016 года.

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