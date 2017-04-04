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Совкомфлот дивиденды

Совкомфлот выплатит дивиденды

13 апреля 2017, 13:08 / SeaNews / Рейтинг: 153

За 2016 год

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на своем заседании 11 апреля предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2016 год.

По информации компании, на выплату дивидендов Совет директоров предложил направить 6,141 млрд рублей.

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