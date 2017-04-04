Совкомфлот дивиденды Совкомфлот выплатит дивиденды 13 апреля 2017, 13:08 / SeaNews / Рейтинг: 153 За 2016 год Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на своем заседании 11 апреля предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2016 год. По информации компании, на выплату дивидендов Совет директоров предложил направить 6,141 млрд рублей. Оцените статью: 0