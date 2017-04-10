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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Трейдеры пытаются переориентироваться на другие рынки

13 апреля 2017, 12:43 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 258

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует тенденцию к снижению.
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