Апрельский рейтинг

Top-25 мировых контейнерных линий на 1 апреля 2017

По состоянию на 1 апреля 2017 года 25 крупнейших контейнерных линий контролируют 86% всего мирового контейнерного флота, занятого на линейных перевозках. Портфель заказов на новые контейнеровозы соответствует 14,3% вместимости действующего флота – по оценкам Dynamar, это довольно скромная доля.