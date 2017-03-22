Апрельский рейтинг
13 апреля 2017, 11:33 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 246
По состоянию на 1 апреля 2017 года 25 крупнейших контейнерных линий контролируют 86% всего мирового контейнерного флота, занятого на линейных перевозках. Портфель заказов на новые контейнеровозы соответствует 14,3% вместимости действующего флота – по оценкам Dynamar, это довольно скромная доля.
Top-25 мировых контейнерных линий на 1 апреля 2017
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