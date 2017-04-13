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Технологии склад Человеческий фактор Geodis

Экзоскелеты на складе

13 апреля 2017, 11:02 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 32

Внедряет Geodis

Geodis начал использовать в своем дистрибуционном центре в Венло в Нидерландах экзоскелеты, чтобы предотвратить травмы спины у складских работников. Они выдаются сотрудникам, которым в процессе сбора и упаковки приходится поднимать и переносить грузы. Экзоскелеты обеспечивают поддержку спины за счет пружинного механизма – когда человек наклоняется, пружина снижает нагрузку на спину на 40%.

По информации компании, в течение дня складским работникам приходится переносить более 4 тыс. кг. Правда, на сегодня персональными экзоскелетами обеспечены только трое сотрудников. Но Geodis изучает дальнейшие возможности применения подобных технологий. Те экзоскелеты, что используются сейчас, – «пассивные»: они снижают нагрузку, но не корректируют движение. Сейчас же растет интерес к «активным» экзоскелетам, которые бы также обеспечивали поддержку рук.

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