Экзоскелеты на складе

Внедряет Geodis

Geodis начал использовать в своем дистрибуционном центре в Венло в Нидерландах экзоскелеты, чтобы предотвратить травмы спины у складских работников. Они выдаются сотрудникам, которым в процессе сбора и упаковки приходится поднимать и переносить грузы. Экзоскелеты обеспечивают поддержку спины за счет пружинного механизма – когда человек наклоняется, пружина снижает нагрузку на спину на 40%.

По информации компании, в течение дня складским работникам приходится переносить более 4 тыс. кг. Правда, на сегодня персональными экзоскелетами обеспечены только трое сотрудников. Но Geodis изучает дальнейшие возможности применения подобных технологий. Те экзоскелеты, что используются сейчас, – «пассивные»: они снижают нагрузку, но не корректируют движение. Сейчас же растет интерес к «активным» экзоскелетам, которые бы также обеспечивали поддержку рук.