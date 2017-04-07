Грузовой Uber

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13 апреля 2017, 10:25 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 76

Запускает компания MLP

Компания MLP объявила о запуске нового проекта в области транспортной логистики – интерактивной системы управления грузоперевозками TransСord.

Как пояснили SeaNews в компании, принцип работы состоит в том, что система видит подключенные к ней грузовики с их текущим и будущим статусом, а также информацию по актуальным грузам с конкретными параметрами груза, требованиями к транспортным средствам, сроками доставки и т.д. Анализируя имеющуюся информацию и применяя интеллектуальный алгоритм подбора, TransCord автоматически определяет оптимальное транспортное средство. И грузовладелец, и грузоперевозчик могут отслеживать фактическое расположение груза и статус выполнения заказа через личный кабинет и мобильное приложение.

«Система делает расчет, какие транспортные средства будут находиться в городе загрузки в указанную дату, какие транспортные средства подходят под заявленные требования и параметры груза, за каким перевозчиком эти транспортные средства закреплены, какой у них рейтинг по качеству, является ли этот маршрут для перевозчика приоритетным. Таким образом система подбирает транспортное средство, которое полностью подходит именно под этот конкретный заказ и назначает на этого перевозчика и транспортное средство эту заявку клиента, – рассказал генеральный директор компании TransCord Сергей Верещагин. – Ежедневно до 100 000 транспортных средств в РФ попадают в состояние простоя из-за отсутствия обратной загрузки или ожидания своего заказа. Либо же они вынуждены везти груз только в одном направлении, а обратно возвращаться пустыми. Благодаря уникальной технологии подбора сочетаний заказов и грузовиков, реализованной в TransCord, мы минимизируем холостые пробеги и простои для наших партнеров-перевозчиков и даем оптимальную стоимость перевозки для наших партнеров – грузовладельцев».

«Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млн долларов. Мы ожидаем возврата инвестиций уже через 3 года, при этом операционная рентабельность проекта будет достигнута уже в 2017 году. Для запуска проекта сформирована одноименная компания – TransCord,» – прокомментировал генеральный директор Управляющей компании MLP Эрисхан Куразов.

Клиентом сервиса может стать любая компания (производитель,  дистрибьютор), у которой  есть регулярная потребность в перевозке своих грузов по России. За подключение к сервису платить не нужно, клиенты оплачивает только услуги по перевозке, сообщили SeaNews в компании. К концу 2017 года планируется подключить к TransCord до 10 тыс. грузовых транспортных средств, которые будут выполнять до 3 тыс. заказов в день.

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